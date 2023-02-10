«Экологию-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с отходами

Теперь мусор будет вывозить другая компания. Фото: "Экология-Новосибирск"

Компанию «Экология-Новосибирск» лишили статуса регоператора по обращению с отходами. Выполнять обязанности она прекратит 11 февраля. Причины — непредоставление банковской гарантии на работу на 2023 год и нарушение схем потоков отходов.

Временно этот пост займёт МУП «Спецавтохозяйство».

— С муниципальным предприятием заключено временное, на срок не более 1 года, соглашение, которое прекращает свое действие при выборе регионального оператора на конкурсе, — заявил министр ЖКХ и энергетики региона Денис Архипов.

В министерстве отметили, что на горожанах такая рокировка никак не скажется. Мусор будут вывозить по прежнему графику, а плату взимать по установленному тарифу.

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