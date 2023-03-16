Православные активисты попросили Андрея Травникова запретить концерт Киркорова в Новосибирске. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Новосибирске православные активисты продолжают добиваться отмены концерта Филиппа Киркорова. Они написали коллективное обращение к губернатору НСО. Его обнародовали члены Координационного совета в защиту общественной нравственности.

Концерт Киркорова намечен на 5 апреля. Звезда эстрады должна выступить в «Локомотив-Арене». По мнению православных общественников, в случае отмены концерта, губернатор НСО поддержит духовные и нравственные ценности страны.

Активисты обвиняют Киркорова в богохульстве. Они возмущены инцидентом, который произошел во время одного из его концертов. Так, когда певец выступал в Кремле в 2022 году, он ногами залез на христианский крест. А люди в черных одеяниях, массовка, ему поклонялись. После этого действа Киркорова никак не наказали.

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