Православные активисты попросили Андрея Травникова запретить концерт Киркорова в Новосибирске.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске православные активисты продолжают добиваться отмены концерта Филиппа Киркорова. Они написали коллективное обращение к губернатору НСО. Его обнародовали члены Координационного совета в защиту общественной нравственности.
Концерт Киркорова намечен на 5 апреля. Звезда эстрады должна выступить в «Локомотив-Арене». По мнению православных общественников, в случае отмены концерта, губернатор НСО поддержит духовные и нравственные ценности страны.
Активисты обвиняют Киркорова в богохульстве. Они возмущены инцидентом, который произошел во время одного из его концертов. Так, когда певец выступал в Кремле в 2022 году, он ногами залез на христианский крест. А люди в черных одеяниях, массовка, ему поклонялись. После этого действа Киркорова никак не наказали.
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