Новосибирская область вошла в число регионов России с самыми большими долгами по кредитам

Новосибирская область лидирует по долгам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Новосибирская область стала одним из самых закредитованных регионов России. Исследование провело агентство «РИА Рейтинг».

По статистике, на каждого жителя региона приходится более 430 тысяч рублей долга перед банками. За год эта сумма выросла почти на 40 тысяч рублей.

В начале 2023 года соотношение долга по кредитам и годовой зарплаты на душу населения составляло почти 80 %.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что Новосибирская область стала лидером в России по средней стоимости ипотечных кредитов. Несмотря на то, что суммы долга растут, за год новосибирцы стали в два раза реже брать ипотеку.

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