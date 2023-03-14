В Новосибирской области в два раза снизилось количество выданных ипотечных кредитов

Новосибирцы стали брать ипотеку реже, но подороже.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
В Новосибирской области средняя стоимость ипотечных кредитов в месяц подорожала больше, чем в остальных регионах России, но в целом ипотеку стали брать в два раза меньше. Об этом сообщают в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.
– Самый высокий прирост среднего чека за месяц отмечен в Новосибирской области: +16 %, с 3,06 до 3,54 миллиона рублей, – рассказали в бюро.
При этом по сравнению с прошлым годом количество и общая сумма выданных кредитов упали в два раза. Всего в январе 2023 года в Новосибирской области выдали 1122 ипотечных кредита на сумму 3,97 миллиарда рублей. В прошлом году за январь было выдано 2410 кредитов.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что год назад каждый новосибирец условно был должен банкам около 392 тысяч рублей. Соотношение долга и годовой зарплаты в регионе составляло 81 %.
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