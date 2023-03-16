В Новосибирске возведут 15 новых храмов

В Новосибирске появятся 15 новых православных храмов.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
В Новосибирске в 2023 году на разных этапах строительства находятся 15 православных храмов. Об этом мэр города Анатолий Локоть рассказал во время подписания плана совместных мероприятий с митрополитом Никодимом.
– Мэр подчеркнул, что в настоящее время в городе возводится 15 новых храмов, – сообщили на сайте новосибирской митрополии РПЦ.
Многие из совместных мероприятий пройдут в честь 130-летия Новосибирска. Кроме того, церковь будет участвовать в нескольких соцпроектах, образовательных конференциях и встречах. Главной задачей митрополии является помощь людям: бывшим заключенным, больным, попавшим в тяжелую ситуацию, страдающим от зависимостей.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что к 2025 году в Новосибирской области построят 22 новые школы.
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