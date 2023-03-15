К 2025 году в Новосибирской области построят 22 новые школы

На территории Новосибирской области к 2025 году появятся 22 новые школы. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На территории Новосибирской области к 2025 году появятся 22 новые школы. Еще 125 учебных заведений ждет капитальный ремонт.

Как сообщили в региональном правительстве, Новосибирская область бьет рекорды по объему строительства и ремонта школ и детсадов. Так, в 2023 году планируют ввести в эксплуатацию 14 школ проектной мощностью 10 149 мест. Кроме того, откроют три ДОУ на 540 мест.

В 2024 и 2025 годах построят еще восемь учебных заведений почти на пять тысяч мест.

− С прошлого года успешно реализуется программа капитального ремонта школ: в 2022 году отремонтированы 13 школ; в 2023 – 15 зданий; в 2024-2025 годах будут отремонтированы еще 97 школ, − рассказали в правительстве Новосибирской области.

Также активно закупается компьютерное и мультимедийное оборудование. Это в несколько раз повышает качество образовательного процесса.

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