Прокуратура начала проверку после затопления подвала в пятиэтажке Бердска нечистотами

Подвал в пятиэтажке затопило нечистотами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Бердске прокуратура начала проверку после того, как в одной из пятиэтажек город подвал затопило нечистотами.

— В ходе проверки будет дана оценка исполнения управляющей компанией и ресурсоснабжающей организацией законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства при эксплуатации инженерных систем многоквартирного жилого дома, — сообщили в региональной прокуратуре.

Напомним, что о затоплении подвала жители дома узнали утром 14 марта. Они почувствовали дикую вонь. Обращения в УК и комбинат бытовых услуг ничего не дали. Там заявили, что не хватает рук.

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