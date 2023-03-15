«Не хватает бригад по устранению»: жители пятиэтажки в Бердске тонут в нечистотах

В Бердске подвал пятиэтажки заливает нечистотами. Фото: Тимур ХАНОВ

В Новосибирской области жители дома № 69 в Микрорайоне Бердска пострадали от коммунальной аварии. О разливе нечистот в подвале пятиэтажки сообщила местная жительница в группе «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».

Как рассказала очевидица, последствия аварии и дикую вонь жильцы начали ощущать в полдень 14 марта. При этом ситуация не разрешилась до конца дня даже после неоднократных звонков в управляющую компанию и комбинат бытовых услуг.

– Спокойно сидят и говорят, что не хватает бригад по устранению. Только жители дома не понимают, почему тонут в нечистотах, платя огромные деньги, – возмущается жительница дома.

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