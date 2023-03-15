Видео с учений по предотвращению теракта в лицее Краснообска показали в новосибирском УФСБ

В ходе мероприятия сотрудники силовых структур предотвратили условный теракт в учебном заведении. Фото: УФСБ России по Новосибирской области

В среду, 15 марта, в рабочем поселке Краснообск прошли антитеррористические учения. В пресс-службе УФСБ России по Новосибирской области показали, как это было.

Учения провели в местном лицее № 13. В ходе мероприятия сотрудники силовых структур предотвратили условный теракт в учебном заведении.

− К мероприятиям привлекались силы и средства УФСБ, Пограничного управления ФСБ, ФСО, ГУ МВД, УТ МВД, ГУФСИН, ГУ МЧС, Росгвардии, СУ СК России, сотрудники Правительства Новосибирской области и районной администрации, образовательных учреждений, − отметили в пресс-службе.

Педагоги и обучающиеся отработали алгоритм действий в случае вооруженного нападения и захвата заложников. Оперативные и экстренные службы продемонстрировали свои действия по пресечению теракта.

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