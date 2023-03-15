В Краснообске Новосибирской области заметили выстроившихся вдоль дороги сотрудников ФСБ

В учениях принимают участие сотрудники ФСБ и других силовых структур.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В среду, 15 марта, в поселке Краснообск Новосибирской области начались антитеррористические учения. Большое количество правоохранителей заметили у лицея № 13. Фото и видео опубликованы в группе «АСТ-54».
В учениях принимают участие сотрудники ФСБ и других силовых структур. Они отрабатывают сценарий пресечения условного террористического акта.
Большое количество правоохранителей заметили у лицея №13. Фото: скриншот из группы «АСТ-54»
Ранее в региональном УФСБ обратились к жителям Краснообска с просьбой соблюдать спокойствие и не препятствовать проведению мероприятий.
Никакие ограничения для транспорта и пешеходов не вводили.
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