В Краснообске сотрудники ФСБ проведут антитеррористические учения 15 марта

Учения пройдут 15 марта. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Краснообске завтра, 15 марта, сотрудники ФСБ и других силовых структур проведут учения по пресечению условного террористического акта. Об этом сообщили в региональном УФСБ.

— Планируется проведение учения «Экран» по пресечению условного террористического акта на объекте образования р.п. Краснообск, — пояснили в ведомстве. — Введение ограничений на передвижение граждан и транспорта в районе поселка из-за учений не предполагается.

В УФСБ попросили жителей Краснообска отнестись с пониманием к проведению учений и выполнять требования правоохранителей. Также местным посоветовали не препятствовать проведению учениям и не нарушать общественный порядок.

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