S7 запускает прямые рейсы из Новосибирска в Пекин

Первый рейс до Пекина состоится 29 мая. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Авиакомпания S7 возобновила еще один прямой регулярный рейс из Новосибирска в Китай. В этот раз до столицы Поднебесной Пекина.

— Первый рейс отправится 29 мая. Курсировать они будут два раза в неделю, по понедельникам и четвергам, обратные рейсы — по вторникам и пятницам. Время полета составит 4,5-5 часов, — сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Напомним, что 27 мая до китайского города Урумчи полетит первый самолет из Новосибирска. Курсировать они будут раз в неделю: по субботам в Китай, в воскресение - обратно.

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