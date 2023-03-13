S7 возобновит рейсы в Китай из Новосибирска и Иркутска

Рейсы возобновятся с 27 мая. Фото: Михаил ФРОЛОВ

S7 возобновляет прямые и регулярные рейсы в Китай из двух сибирских городов. Из Новосибирска самолеты будут летать до Урумчи, из Иркутска — до Пекина. Первые рейсы по обоим направлениям назначены на 27 мая.

— Рейсы Новосибирск-Урумчи будут выполняться один раз в неделю. Вылет из Новосибирска в субботу, обратно — в воскресенье. Время в пути — около 2,5 часов, — сообщили в авиакомпании.

Из Иркутска в столицу Китая Пекин самолеты будут летать два раза в неделю по четвергам и субботам.

Напомним, что с 14 февраля возобновились регулярные рейсы из Новосибирска до Астаны. Курсируют самолеты трижды в неделю по вторникам, четвергам и субботам.

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