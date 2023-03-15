Мэр Анатолий Локоть не согласен с лидерством Новосибирска в криминальном рейтинге

Мэр обратил внимание на то, что в рейтинге представлены только пять российских городов. Фото: Андрей КОПАЛОВ, Архив «КП»

Мэр Анатолий Локоть не согласен с тем, что Новосибирск признан самым криминальным городом России. Эту тему он затронул в прямом эфире программы «Есть мнение» на радио Вести.ФМ.

Градоначальник отметил, что ресурс, где была опубликована информация, посвящен туризму. Также мэр обратил внимание на то, что в рейтинге представлены только пять российских городов. Это, по мнению Анатолия Локтя, ставит под сомнение объективность информации.

− Я обратился к правоохранительным органам городского и областного управлений. Руководители пожали плечами и сказали: «У нас есть свои показатели». Чтобы обогнать Москву (имеется в виду уровень преступности – прим. ред.), надо сильно постараться, − подчеркнул глава Новосибирска.

Напомним, рейтинг составили эксперты международного сайта Numbeo. В рейтинге российских городов Новосибирск оказался на первом месте, а в мировом – на 182-ом.

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