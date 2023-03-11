Новосибирск стал лидером в рейтинге самых криминальных городов России. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новосибирск стал лидером в рейтинге самых преступных городов России. Составили его эксперты международного сайта Numbeo. Специалисты учитывали две составляющих при выборе городов. Речь об индексе преступности и индексе безопасности. Формировали рейтинг, опрашивая местных жителей.

Горожане могли оценить ситуацию в городе по шкале от -2 до +2. Минимальное значение предполагает криминогенную обстановку, а наивысшее положительное значение – благоприятную обстановку для проживания.

В рейтинге российских городов Новосибирск оказался на первом месте, а в мировом рейтинге разместился на 182 позиции. В тройку лидеров вместе с Новосибирском попали Екатеринбург и Питер.

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