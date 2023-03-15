Новосибирская полиция проводит проверку после сообщений о мужчине с ножом, который изрезал дверь подъезда

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб жителей Кировского района на неадекватного мужчину в красной куртке. Фото: стоп-кадры из видео

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб жителей Кировского района на неадекватного мужчину в красной куртке. Сообщается, что странный сибиряк ходит с ножом и режет подъездные двери.

− Полиция проводит проверку по данному факту, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.

Напомним, ранее в одном из домовых чатов распространилась информация о мужчине с ножом. Пока от его рук пострадали только двери подъездов и установленные на них камеры.

Однако неизвестно, что на уме у этого человека. По словам местных, однажды он попытался напасть на девушку с собакой.

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