Новосибирская полиция проводит проверку после сообщений о мужчине с ножом, который изрезал дверь подъезда

В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб жителей Кировского района на неадекватного мужчину в красной куртке. Фото: стоп-кадры из видео
В Новосибирске полиция начала проверку после жалоб жителей Кировского района на неадекватного мужчину в красной куртке. Сообщается, что странный сибиряк ходит с ножом и режет подъездные двери.
− Полиция проводит проверку по данному факту, − сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД России по региону.
Напомним, ранее в одном из домовых чатов распространилась информация о мужчине с ножом. Пока от его рук пострадали только двери подъездов и установленные на них камеры.
Однако неизвестно, что на уме у этого человека. По словам местных, однажды он попытался напасть на девушку с собакой.
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