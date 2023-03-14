«Не хотелось бы с таким встретиться»: новосибирцев напугал мужчина с ножом, изрезавший дверь подъезда

Новосибирцы рассказали о мужчине, который ходит с ножом и режет подъездные двери. Фото: стоп-кадр из видео

Новосибирцы рассказали о мужчине, который ходит с ножом и режет подъездные двери. Информация распространилась в одном из домовых чатов.

Известно, что мужчина орудует в Кировском районе. Ходит он в красной куртке. По словам местных жителей, однажды этот человек попытался напасть на девушку с собакой.

− Соседи, будьте осторожней! В сторону леса ходит мужчина в красной куртке с ножом. Сегодня пытался кинуться на девушку с собакой, − говорится в пересылаемом сообщении.

Пока от его рук пострадали только двери подъездов и установленные на них камеры. Местные жители собираются написать заявление в полицию.

− Не хотелось бы с таким встретиться, − отметили новосибирцы.

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