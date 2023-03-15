Новосибирск стал лидером по количеству DDoS-атак в Сибири

Новосибирск чаще всего подвергался хакерским атакам среди всех городов Сибири. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В 2022 году хакеры чаще всего нападали на предприятия и организации Новосибирска, чем на компании других городов Сибири. Причина в значимости города и его предприятий, сообщили в пресс-службе компании «МТС Кибербезопасность».

Подобный тип атак направлен на то, чтобы сделать сайт недоступным для пользователей. Это может повлиять на отток клиентов и финансовые потери. К примеру, в Новосибирске часто взламывают сайты университетов, судов и других учреждений.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, как в начале 2022 года участились хакерские атаки на правительственные сайты.

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