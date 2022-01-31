Хакеры совершили DDoS-атаку на сервисы правительства Новосибирской области

Из-за сбоя в системе новосибирцы не могут записаться в больницу по телефону. Фото: Ксения Высотина

Утром в понедельник, 31 января, произошла DDoS-атака на сервисы правительства Новосибирской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников на оперативном совещании.

— Несмотря на то, что коллеги отбиваются от атаки, обеспечивают стабильность работы оборудования, возможны перерывы в видеоконференцсвязи, — сказал губернатор.

Больше всего пострадала медицинская информационная система. Пользователи не могут дозвониться по номеру 122: на линии большая очередь.

Министр цифрового развития и связи НСО Сергей Цукарь отметил, что мощность атаки достигала 10-12 Гбит/с.

— На данный момент атаки продолжаются волнообразно. Работы всех систем стабилизированы. Специалисты работают над устранением проблем, — сообщил Сергей Цукарь.

Напомним, с 1 февраля в Новосибирской области поменяют номер единой регистратуры: теперь звонки будут приниматься именно на номер 122.

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