В Новосибирске после вмешательства прокуратуры очистили обледеневшие тротуары на двух улицах

Тротуары на улицах Советской и Вокзальной магистрали очистили от снега и льда. Фото: прокуратура НСО
После вмешательства прокуратуры в Новосибирске очистили тротуары на улицах Советской и Вокзальной магистрали. По ним было опасно ходить из-за образовавшейся наледи.
Местные жители неоднократно жаловались на ужасный гололед. Но решать проблему никто не спешил. Тогда в дело вмешалась прокуратура Железнодорожного района.
Сотрудники ведомства принудили МКУ «ДЭУ 1» незамедлительно очистить опасные участки.
− Требования прокуратуры удовлетворены, нарушения устранены, − сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
Ранее КП-Новосибирск писала, что в Новосибирске гололед пугает прохожих и туристов.
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