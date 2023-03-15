Весенние каникулы у новосибирских школьников начнутся через неделю

В Новосибирской области весенние каникулы начнутся через неделю.
Фото: Евгения ГУСЕВА
В школах Новосибирской области весенние каникулы начнутся с 24 марта и закончатся 3 апреля. Об этом КП-Новосибирск сообщил министр образования региона Сергей Федорчук.
При этом дата начала и завершения каникул не фиксированная: каждая школа может сдвинуть время отдыха. Он отметил, что ученики некоторых школ выходят на весенние выходные уже с 22 марта, или, наоборот, ждут до 27.
Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, в городе определён подрядчик для строительства нового здания лицея с бассейном почти за 500 миллионов рублей.
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