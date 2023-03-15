В Новосибирске определён подрядчик для строительства нового здания лицея с бассейном почти за 500 миллионов рублей

В Новосибирске выбрали подрядчика для строительства нового здания лицея. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске выбрали подрядчика, который займется строительством нового здания лицея № 185 на улице Тургенева, 84. Информацию опубликовали на сайте госзакупок.

Производственно-коммерческая фирма «Агросервис» построит новую школу с бассейном и актовым залом на 500 посадочных мест. Старый корпус лицея признали аварийным и снесли.

Стоимость контракта – 496,7 миллиона рублей. Из муниципального бюджета на новое здание лицея выделили чуть больше 1,7 миллиона рублей. Оставшуюся часть средств предоставят из бюджета региона.

Работы должны быть выполнены до 8 декабря 2023 года. В ноябре прошлого года подрядчик уже заложил фундамент лицея.

– Новое здание даст определенные возможности для дальнейшего развития – появятся новые предметы, такие как робототехника, 3D-моделирование, – передали слова директора лицея Игоря Онищенко в пресс-центре городской мэрии.

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