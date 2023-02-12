Конкурс на строительство школы на улице Тургенева объявили в Новосибирске

Новая школа появится на месте лицея №185. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске объявили конкурс на строительство школы с бассейном по улице Тургенева, 84. Информация размещена на сайте Госзакупок.

Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии города. Начальная цена контракта составляет более 400 миллионов рублей.

Подрядчику предстоит выполнить земляные и внутренние отделочные работы, настроить санитарно-технические системы, сети канализации, водо- и теплоснабжения.

− Срок выполнения работ по контракту: до 08 декабря 2023 года (включительно), − говорится в проекте контракта.

Известно, что новая школа появится на месте лицея №185.

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