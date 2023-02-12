Конкурс на строительство школы на улице Тургенева объявили в Новосибирске

Новая школа появится на месте лицея №185.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске объявили конкурс на строительство школы с бассейном по улице Тургенева, 84. Информация размещена на сайте Госзакупок.
Заказчиком выступает Департамент строительства и архитектуры мэрии города. Начальная цена контракта составляет более 400 миллионов рублей.
Подрядчику предстоит выполнить земляные и внутренние отделочные работы, настроить санитарно-технические системы, сети канализации, водо- и теплоснабжения.
− Срок выполнения работ по контракту: до 08 декабря 2023 года (включительно), − говорится в проекте контракта.
Известно, что новая школа появится на месте лицея №185.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер