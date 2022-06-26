В Новосибирске снесли ветхий лицей № 185 на улице Тургенева

Здание полностью снесли 25 июня. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Новосибирске демонтировали ветхий лицей № 185, который находился по адресу ул. Тургенева, 84. На его месте планируют построить новую школу с бассейном.

Информация о работах появилась на сайте госзакупок. В сумме на снос старой школы и постройку новой выделено 989 миллионов рублей.

— Новую школу планируют открыть в четвертом квартале 2023 года, — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска. Площадь обновленного лицея увеличится в пять раз, там появится бассейн и станет больше мест для учеников.

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