В Новосибирске снесли ветхий лицей № 185 на улице Тургенева

Здание полностью снесли 25 июня.
Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
В Новосибирске демонтировали ветхий лицей № 185, который находился по адресу ул. Тургенева, 84. На его месте планируют построить новую школу с бассейном.
Информация о работах появилась на сайте госзакупок. В сумме на снос старой школы и постройку новой выделено 989 миллионов рублей.
— Новую школу планируют открыть в четвертом квартале 2023 года, — сообщили в департаменте образования мэрии Новосибирска. Площадь обновленного лицея увеличится в пять раз, там появится бассейн и станет больше мест для учеников.
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