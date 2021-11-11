В Новосибирске для лицея №185 построят новое здание

Старое здание будет снесено Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Для новосибирского лицея №185 в Октябрьском районе построят новое здание, разрешение дали в мэрии города. По словам директора лицея, этому поспособствовали родители учащихся.

— Если есть разрешение на снос здания, то соответственно оно и предполагает строительство нового. На сегодняшний день есть согласованный проект нового здания, который формировался определенное время. Проект согласован всеми инстанциями, то есть он готов уже к реализации. Есть решение на снос старого здания и есть с 8 ноября разрешение на строительство нового, — рассказал в беседе с КП-Новосибирск директор образовательного учреждения Игорь Онищенко.

Известно, что здание будет строиться на том же месте: по адресу улица Тургенева №184. Площадь здания будет фактически в пять раз больше нынешнего, а это порядка 25 тысяч квадратных метров. Финансироваться объект будет из регионального, муниципального и федерального бюджетов.

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