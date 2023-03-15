В Новосибирске вернули отопление в 70 домов на левом берегу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, в Новосибирске восстановили отопление в 70 домах в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Работы по устранению дефектов завершили в 3 часа ночи. Теплосеть запустили в работу, отопление начало поступать в 70 домов, попавших под отключение 14 марта, а также восстановили оптимальную температуру в квартирах на Юго-Западном жилмассиве и в Чистой Слободе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что причиной отключения стали три неотложных дефекта на теплосети по улице Пархоменко.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber