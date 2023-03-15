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НовостиОбщество15 марта 2023 5:28

В Новосибирске вернули отопление в 70 домов на левом берегу

Последствия аварии устранили в ночь на 15 марта
София БЕРЕЗОВСКАЯ
В Новосибирске вернули отопление в 70 домов на левом берегу.

В Новосибирске вернули отопление в 70 домов на левом берегу.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В среду, 15 марта, в Новосибирске восстановили отопление в 70 домах в Ленинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

Работы по устранению дефектов завершили в 3 часа ночи. Теплосеть запустили в работу, отопление начало поступать в 70 домов, попавших под отключение 14 марта, а также восстановили оптимальную температуру в квартирах на Юго-Западном жилмассиве и в Чистой Слободе.

Напомним, ранее КП-Новосибирск рассказывала о том, что причиной отключения стали три неотложных дефекта на теплосети по улице Пархоменко.

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