В Ленинском районе Новосибирска без отопления остались 70 домов

В Новосибирске 70 жилых домов на территории Ленинского района остались без отопления.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Новосибирске 70 жилых домов на территории Ленинского района остались без отопления. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).
Как объяснили в СГК, на теплосети по улице Пархоменко возникли три дефекта. Специалисты уже работают на проблемных участках.
− На время ремонта в контуре отключения находятся 70 жилых многоквартирных жилых домов, а также снижены параметры подачи теплоносителя домам жилмассива Юго-Западный и микрорайона Чистая слобода, − сообщили в компании.
Работы планируют завершить до 8 утра 15 марта.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер