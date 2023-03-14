В Ленинском районе Новосибирска без отопления остались 70 домов

В Новосибирске 70 жилых домов на территории Ленинского района остались без отопления. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске 70 жилых домов на территории Ленинского района остались без отопления. Об этом сообщили в Сибирской генерирующей компании (СГК).

Как объяснили в СГК, на теплосети по улице Пархоменко возникли три дефекта. Специалисты уже работают на проблемных участках.

− На время ремонта в контуре отключения находятся 70 жилых многоквартирных жилых домов, а также снижены параметры подачи теплоносителя домам жилмассива Юго-Западный и микрорайона Чистая слобода, − сообщили в компании.

Работы планируют завершить до 8 утра 15 марта.

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