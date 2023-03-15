В Новосибирской области искитимцы второй раз восстали против соседства с исправительным центром

В Новосибирской области жители Искитима выступили против создания исправительного центра. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Новосибирской области в Искитиме вновь подняли вопрос о размещении исправительного центра рядом с жилыми домами. На этот раз учреждение ГУФСИН хотят открыть на территории возле казарм бывшей воинской части – завода НЗИВ. Жители дачных обществ, поселков Молодежный и Чернореченский создали петицию против размещения исправительного центра. Ее подписали почти 450 человек.

– Рядом с нами находится оборонное предприятие. Неужели уместно размещать исправительный центр рядом с ним? Грузовые машины регулярно выезжают с территории завода, груженные снарядами. А рядом будут заключённые, у которых неизвестно что на уме, – пишут местные жители.

Как сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» депутат горсовета Искитима Игорь Адов, накануне он с коллегами провел встречу с жителями. Депутат считает, что предприятия, выкупающие территории под исправительные учреждения, специально «обзаводятся постоянным потоком дешевой рабочей силы». По мнению Игоря Адова, это может привести к росту уровня безработицы искитимцев.

Напомним, в прошлый раз исправительный центр хотели разместить в микрорайоне Шипуново, но жителям удалось отстоять свою позицию.

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