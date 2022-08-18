Жители Искитима борются против открытия исправительного центра ГУФСИН

Осужденные не смогут свободно разгуливать по городу, и местным бояться нечего. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Искитима продолжают бороться с открытием исправительного центра ГУФСИН на территории Шипуновского микрорайона. Они считают, что проживание осужденных по соседству с простыми горожанами может обострить обстановку в городе. Местные боятся, что те будут свободно разгуливать по городу.

Чтобы развеять опасение горожан, в Искитиме организовали встречу сторон. С местными жителями встретились представители ГУФСИН, прокуратуры, МВД, и сотрудники «Новосибирской птицефабрики», которой и принадлежит общежитие, где планируют разместить осужденных. К единому мнению стороны так и не пришли, однако выслушали друг друга.

— В ИЦ, который планируют открыть в Искитиме, будут проживать осужденные на принудительные работы. Да, центр исправительный, но работы принудительные. А значит ограничения у осужденных будут более жесткими, — рассказал КП-Новосибирск начальник пресс-службы регионального ГУФСИН Олег Огуля.

По его словам, осужденные не смогут свободно разгуливать по городу, и местным бояться нечего. Правила в ИЦ строгие, чтобы получить разрешение выйти за территорию общежития, осужденному понадобятся веские основания, например, встать на учет в поликлинику или получить в банке зарплатную карту.

— Принудительные работы — самый строгий вид наказания, не связанный с лишением свободы. Осужденные должны находиться в общежитиях постоянно, кроме времени, когда они на работе. Чтобы покинуть ИЦ, нужны веские основания. «Погулять» осужденных никто не отпустит, — пояснил Огуля.

Также начальник пресс-службы развеял опасение местных жителей о том, что по соседству будут жить опасные преступники и рецидивисты.

— К принудительным работам приговаривают тех, кого впервые привлекают к уголовной ответственности. Обычно это преступления легкой и средней тяжести. Также для тех, кто хорошо себя ведет, имеет поощрения, хорошо относится к труду и учебе, и не имеет взысканий принудительными работами могут заменить не отбытый срок. В данном случае большая часть срока должна быть отбыта, — рассказал Огуля.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Искитима под Новосибирском боятся открытия исправительного центра среди жилых домов

Петицию против размещения преступников в центре города подписали больше 500 человек (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Вайбер