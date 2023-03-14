Командир «Веги» Панферов рассказал, вернется ли в Новосибирск из зоны СВО

По словам Панферова, есть вероятность передачи командования батальоном. Фото: соцсети

Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов может передать командование «Вегой». Об этом он рассказал в беседе с Сибкрай.ru.

— Думаю, что после ряда организационных мероприятий можно будет сказать, что задачу выполнил и готов к передаче командования. И это будет задача следующего этапа, — сообщил Андрей Панферов.

Он добавил, что у «Веги» все в порядке. Вопрос о кадрах не стоит, поскольку желающих служить достаточно.

Напомним, что Панферов отправился в зону СВО в конце января 2023 года вместе с сыном.

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