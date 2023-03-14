Командир «Веги» Панферов рассказал, вернется ли в Новосибирск из зоны СВО

По словам Панферова, есть вероятность передачи командования батальоном. Фото: соцсети
Первый вице-спикер Заксобрания Новосибирской области Андрей Панферов может передать командование «Вегой». Об этом он рассказал в беседе с Сибкрай.ru.
— Думаю, что после ряда организационных мероприятий можно будет сказать, что задачу выполнил и готов к передаче командования. И это будет задача следующего этапа, — сообщил Андрей Панферов.
Он добавил, что у «Веги» все в порядке. Вопрос о кадрах не стоит, поскольку желающих служить достаточно.
Напомним, что Панферов отправился в зону СВО в конце января 2023 года вместе с сыном.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте, Одноклассники, Твиттер