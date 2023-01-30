Командир новосибирского батальона «Вега» Андрей Панферов отправился в зону СВО

Командир новосибирского спецбатальона Вега Андрей Панферов отправился в зону СВО. Фото: соцсети

Вице-спикер областного Заксобрания, полковник ГРУ в запасе и командир новосибирского спецбатальона «Вега» Андрей Панферов отправился в зону СВО.

Об этом он сообщил ТАСС в понедельник, 30 января. Основная часть батальона отправилась в зону спецоперации еще на прошлой неделе, 24 января, вместе с эшелоном мобилизованных. КП-Новосибирск также писала о том, что вместе с Андреем Панферовым в зону СВО отправился его сын.

Напомним, в составе батальона в зону СВО уехал также вице-спикер Горсовета Новосибирска Евгений Яковенко, а также депутат Ярослав Фролов.

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