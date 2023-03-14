В Новосибирске большегруз столкнулся с троллейбусом на Гусинобродском шоссе

На Гусинобродском шоссе столкнулись троллейбус и большегруз.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Новосибирске сегодня вечером, 14 марта, на Гусинобродском шоссе столкнулись большегруз и троллейбус. О ДТП в соцсетях рассказали очевидцы.
— Возле ТЦ «Континент» столкнулись длинномер и троллейбус №36. Движение в обе стороны сильно затруднено, — рассказали подписчики паблика ВКонтакте «АСТ-54».
По словам очевидцев, информации о пострадавших нет.
Напомним, что в начале марта произошло смертельное ДТП с участием рейсового автобуса и фуры. Погибли два человека, водитель автобуса и два пассажира получили различные травмы.
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