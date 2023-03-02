Вылетел на встречку: раскрыты подробности жуткой аварии с автобусом «Новосибирск-Семей» и фурой

В МВД раскрыли подробности смертельной аварии с автобусом «Новосибирск-Семей» и грузовиком. Фото: ГУ МЧС Алтайский край.

В ГУ МВД по Алтайскому краю прокомментировали страшное ДТП с рейсовым автобусом «Новосибирск-Семей» и фурой. Оно произошло ночью 2 марта на трассе в Рубцовском районе.

– Установлено, что 2 марта 2023 года в 3 часа 50 минут в Рубцовском районе на 267 километре автодороги А-322 водитель 1975 года рождения, управляя автобусом «Кинг Лонг», выехал на встречку, где столкнулся с автомобилем «МАН» с прицепом. Большегрузом управлял водитель 1968 года рождения, – говорится в сообщении ведомства.

В аварии погибли 2 пассажира автобуса. Травмы получили водитель автобуса и 2 пассажира.

В ГУ МВД по Алтайскому краю проводят проверку, устанавливают все обстоятельства смертельного ДТП.

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