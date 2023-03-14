Глава новосибирского Минпромторга рассказал о судьбе магазина ИКЕА

Судьба торговых площадей магазина пока не определена. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава новосибирского Минпромторга Андрей Гончаров рассказал о судьбе торговых площадей, которые раньше занимал магазин ИКЕА. По словам министра, на данный момент их судьба еще не определена, однако, скорее всего площади не будут дробить по частям.

— Скорее всего, это будет какой-то единый оператор. Дробить площади, на которых работала IKEA, вряд ли будут. Мы понимаем, что занять это место должен мощный федеральный игрок, с гигантской финансовой поддержкой, — подтвердил КП-Новосибирск министр. — Возможно, компания аффилированная с банковскими структурами. Пока у нас нет официальной информации о потенциальных покупателях и переговорах по новосибирскому магазину.

Напомним, что ИКЕА закрылась в начале марта прошлого года. Через некоторое время компания распродала оставшийся товар, а в сентябре полностью ушла с рынка. С тех пор судьба торговых площадей, которые занимала ИКЕА, так и не определилась.

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