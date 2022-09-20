Магазин ИКЕА в Новосибирске объявил о ликвидации

Новосибирский магазин ИКЕА приступил к повальному увольнению сотрудников. Фото: АСТ-54.

Мебельный гипермаркет ИКЕА закрылся в Новосибирске еще 4 марта. В июне профсоюз работников магазина заявил о скандале с увольнением сотрудников. На сегодняшний день известно, что ИКЕА окончательно уходит из России – последняя онлайн-распродажа закончилась в августе.

Некоторые сотрудники добровольно ушли по соглашению сторон. С теми, кто остался, вопрос будут решать уже очень скоро – к 1 декабря. Об этом КП-Новосибирск рассказала председатель профсоюза ИКЕА в Новосибирске Нина Харитонова.

– Под ликвидацию попадают те, кто не ушел по соглашению сторон. Дата ликвидации компании «Икеа Дом», официально прописанная в Едином государственном реестре юридических лиц и разосланная в ведомства (в том числе и указанная в уведомлении, которое получил профсоюз) – 14 августа 2023 года, – сообщила КП-Новосибирск Нина Харитонова.

В индивидуальных уведомлениях об увольнении, со слов получивших, указана более ранняя дата – 1 декабря 2022 года. Кадровые работники уже начали обзванивать сотрудников в декрете и на больничном, предупреждая об увольнениях.

– При этом среднюю зарплату в Центр занятости населения передали неправильно, – утверждает лидер профсоюза. – В профсоюзном уведомлении есть приложение со списком сотрудников, которые попадают под ликвидацию. Там указана средняя зарплата и особые категории. У некоторых там средняя зарплата стоит сильно меньше МРОТ (прям от 2 с небольшим тысяч рублей). Не может быть такой зарплаты, даже при минимальном контракте. У меня лично указана зарплата на 35 % ниже, чем она есть, – рассказала КП-Новосибирск Нина Харитонова.

Еще у части сотрудников не внесены данные об особых категориях, таких как наличие в семье детей до трех лет или статус матери-одиночки. Это может повлиять на то, в каком размере будет получать пособие по безработице уволенный с 1 декабря или уже в августе 2023 года сотрудник.

– К тому же льготная категория дает ряд преимуществ при поиске работы через Центр занятости населения. А потом бегать, собирать бумаги и доказывать, что категория есть – это долго, хлопотно, а порой и затратно, – считает председатель профсоюза.

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