В Новосибирске пилон четвертого моста через Обь готов на 98%

Полностью пилон планируют возвести до конца марта. Фото: ГК "ВИС"

В Новосибирске на 98% готов пилон четвертого моста через Обь. Строители возвели 112 метров из 114, последние два метра они планируют нарастить до конца марта.

— Монолитный пилон в виде буквы «Н» — самое масштабное сооружение мостовой переправы и одно из самых высоких в столице Сибири. На нём будет смонтирована вантовая система, которая с помощью 70 стальных тросов будет удерживать пролёт моста длиной 380 погонных метров и общим весом свыше 5,5 тысяч тонн, — сообщили в пресс-службе ГК «ВИС».

Строители уже начали подготавливать пилон к установке вантовой системы. Начнут ее монтировать уже в апреле. Работы будут идти до осени этого года.

На сегодняшний день ведутся работы по обстройке пилона под монтаж вантовой системы, который начнётся в апреле и продолжится до осени текущего года.

Напомним, что ввести в эксплуатацию четвертый мост планируют до конца этого года. Чтобы его сдали в срок, государство выделило 7,3 миллиарда рублей на строительство дополнительно.

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