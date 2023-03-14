Суд арестовал 27-миллионное имущество владельца долгостроя на Добролюбова в Новосибирске

В Новосибирске суд арестовал имущество владельца долгостроя на улице Добролюбова 162/1 в Новосибирске. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске суд арестовал имущество владельца долгостроя на улице Добролюбова 162/1 в Новосибирске. На этом настаивало следствие.

— Поддержано ходатайство следователя о наложении ареста на имущество обвиняемого. Суд установил запрет собственнику распоряжаться имуществом на общую сумму свыше 27 млн рублей, путем заключения договоров купли-продажи, аренды, дарения, залога иных сделок, последствием которых является отчуждение или обременение арестованного имущества, — сообщили в областной прокуратуре.

Напомним, застройщика обвиняют в хищении более 83 миллионов рублей при строительстве дома на Добролюбова. По данным следствия, застройщик привлекал к строительству многоэтажки дольщиков, не имея при этом разрешения на строительство. Дом ввести в эксплуатацию так и не удалось.

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