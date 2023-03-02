Директора стройфирмы подозревают в краже 84 миллионов рублей.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Директору «НСК-Инвест» предъявили обвинение по подозрению в хищении средств дольщиков, которые вложились в долгострой на Добролюбова, 162/1. Уголовное дело возбуждено по статье 159 УК РФ за мошенничество на сумму более 84 миллионов рублей.
— Директор организации заключил с дольщиками договоры участия в долевом строительстве, не имея разрешительных документов на строительство этого объекта. Срок сдачи объекта истек, однако дом не достроен и не введен в эксплуатацию. Договоры с дольщиками заключались с марта 2016 года, — сообщили в региональном Следственном комитете.
Уголовное дело возбудили после прокурорской проверки. Директора задержали. Вскоре в суде ему изберут меру пресечения. Следствие ходатайствует о заключении под стражу.
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