В Новосибирске убрали штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити»

Опасный элемент убрали с дороги. Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

Штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити» и представляющий опасность для пешеходов, убрали после публикации КП-Новосибирск. О том, что проблема устранена, сообщили в мэрии города.

Горожане рассказывали, что высота штыря была около восьми сантиметров. Можно было случайно наступить на него и испортить обувь. В худшем случае – поскользнуться на льду и напороться на острый элемент.

В мэрии Новосибирска оперативно отреагировали на проблему. Теперь пешеходам ничего не угрожает.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber