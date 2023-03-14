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НовостиОбщество14 марта 2023 11:04

В Новосибирске убрали штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити»

Ранее на опасный элемент пожаловались местные жители
Анастасия ХРОМЫХ
Опасный элемент убрали с дороги. Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

Опасный элемент убрали с дороги. Фото: предоставлено пресс-службой мэрии Новосибирска

Штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити» и представляющий опасность для пешеходов, убрали после публикации КП-Новосибирск. О том, что проблема устранена, сообщили в мэрии города.

Горожане рассказывали, что высота штыря была около восьми сантиметров. Можно было случайно наступить на него и испортить обувь. В худшем случае – поскользнуться на льду и напороться на острый элемент.

В мэрии Новосибирска оперативно отреагировали на проблему. Теперь пешеходам ничего не угрожает.

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