«Можно сильно пострадать!»: Жители Новосибирска пожаловались на штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити»

Новосибирцы пожаловались на штырь, торчащий на остановке рядом с «Сан Сити».
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Жители Новосибирска предупредили о металлическом штыре, торчащем рядом с остановкой. Они заметили его рядом с Сан Сити». По словам горожан, высота штыря примерно 8 сантиметров.
Комментаторы написали, что можно поскользнуться на гололеде и напороться на штырь. Они призвали ответственные службы ликвидировать опасный элемент. Фото: "АСТ-54".
– В лучшем случае, обувь будет безвозвратно испорчена. В худшем — можно сильно пострадать, – написали новосибирцы в паблике «АСТ-54».
Комментаторы написали, что можно поскользнуться на гололеде и напороться на штырь. Они призвали ответственные службы ликвидировать опасный элемент. А один из подписчиков сообщил, что порвал себе об этот штырь кроссовок.
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