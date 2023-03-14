Дед детей, погибших на пожаре в Первомайке в Новосибирске, рассказал правду об их матери на суде. Фото: Мария НОВИКОВА

Дед детей, погибших на пожаре на Первомайке в Новосибирске, высказался об их матери. Он рассказал журналистам, что думает о женщине после судебного заседания. Напомним, в суде рассматривали дело няни, которая бросила малышей и ушла на ресницы.

– Как мать она к детям никак не относилась! Детей нам не отдавала. Мы несколько раз привозили их себе. Потом она забирала. Она неделями работала, не занималась ими. Кем работала, не знаю, – рассказал дед погибших малышей КП-Новосибирск.

Напомним, в роковой день 20 декабря мать оставила крох на няньку. Сама была на работе. Няня же бросила малышей в квартире одних. Сама ушла на наращивание ресниц.

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