В Новосибирске на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости. Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Новосибирске со вторника, 14 марта, на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости. Об этом сообщили в мэрии города.

– Действовать оно будет на участке от подъема с ул. Большевистской до выезда с территории строящейся ледовой арены, в двух направлениях. Максимальная допустимая скорость – до 50 км/час., – говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что ограничения скорости ввели и на Димитровском мосту. Там максимальная скорость еще меньше – 40 километров в час.

Ограничения ввели для профилактики ДТП, связанных с выездом на встречку.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться дорожными знаками.

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