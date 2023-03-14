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НовостиОбщество14 марта 2023 8:16

В Новосибирске на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости

Водителей призвали быть внимательными
Анна АЛЕКСЕЕВА
Анна АЛЕКСЕЕВА
В Новосибирске на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости.

В Новосибирске на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости.

Фото: из личного архива Виктора Фролова.

В Новосибирске со вторника, 14 марта, на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости. Об этом сообщили в мэрии города.

– Действовать оно будет на участке от подъема с ул. Большевистской до выезда с территории строящейся ледовой арены, в двух направлениях. Максимальная допустимая скорость – до 50 км/час., – говорится в сообщении администрации.

Ранее сообщалось, что ограничения скорости ввели и на Димитровском мосту. Там максимальная скорость еще меньше – 40 километров в час.

Ограничения ввели для профилактики ДТП, связанных с выездом на встречку.

Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться дорожными знаками.

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