В Новосибирске на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости.
Фото: из личного архива Виктора Фролова.
В Новосибирске со вторника, 14 марта, на Октябрьском мосту ввели ограничение скорости. Об этом сообщили в мэрии города.
– Действовать оно будет на участке от подъема с ул. Большевистской до выезда с территории строящейся ледовой арены, в двух направлениях. Максимальная допустимая скорость – до 50 км/час., – говорится в сообщении администрации.
Ранее сообщалось, что ограничения скорости ввели и на Димитровском мосту. Там максимальная скорость еще меньше – 40 километров в час.
Ограничения ввели для профилактики ДТП, связанных с выездом на встречку.
Водителей призвали быть внимательными, соблюдать ПДД и руководствоваться дорожными знаками.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер