В Новосибирске на Димитровском мосту ограничили скорость до 40 км/час. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Со вторника, 14 марта, в Новосибирске на Димитровском мосту ввели ограничение скорости. Действовать оно будет на участке от подъема с улицы Владимировской до остановки «Лесоперевалка», в обоих направлениях. Максимальная допустима скорость для транспорта там составляет 40 км/час.На участке установили соответствующие дорожные знаки.

– Ограничение установили для исключения предпосылок для дорожно-транспортных происшествий, связанных с выездом на полосу встречного движения, – говорится в сообщении мэрии Новосибирска.

Из-за нововведения водителей призвали быть осторожными и внимательными. Им нужно обращать внимание на знаки и информационные щиты. А также соблюдать ПДД.

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