Фото обгоревшей квартиры, где нашли тело 86-летней пенсионерки из Новосибирска, показали в МВД

Мужчина инсценировал ограбление и устроил в квартире погром. Фото: ГУ МВД России по НСО

В МВД показали обгоревшую квартиру в Советском районе, в которой обнаружили тело 86-летней пенсионерки со следами насильственной смерти. Жилье пожилой женщины поджег ее сосед, желая скрыть следы преступления.

Оказалось, что 11 марта 69-летний мужчина пришел в гости к бабушке. На фоне внезапно возникших неприязненных отношений он сначала избил соседку, а потом задушил ее. На следующее утро мужчина вернулся на место преступления.

− Мужчина инсценировал ограбление, устроил в квартире погром, взял личные вещи, а затем поджег помещение, − рассказали в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Злоумышленника задержали по горячим следам. В ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber