Убил, а потом поджег квартиру: в СК раскрыли подробности убийства 86-летней пенсионерки в Новосибирске

Обвиняемый сначала избил пожилую женщину, а потом задушил ее. Фото: предоставлено Оксаной
В Следственном комитете рассказали о смерти 86-летней пенсионерки, тело которой нашли в горящей квартире в Новосибирске. Оказалось, что преступление совершил 69-летний сосед бабушки.
12 марта пожарные прибыли по вызову в один из домов Советского района. В охваченной огнем квартире нашли труп пожилой женщины со следами насильственной смерти.
Было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ «Убийство». Подозреваемого в жестокой расправе над бабушкой задержали по горячим следам.
− По подозрению в убийстве на следующий день был задержан ранее судимый 69-летний сосед женщины. В настоящее время обвиняемый задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в ближайшее время следователь СК обратится с ходатайством в суд об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу, − рассказали в СУ СК РФ по Новосибирской области.
Следователи установили, что 11 марта мужчина пришел в квартиру к пенсионерке. На фоне личной неприязни из-за бытовых разногласий он решил убить соседку. Обвиняемый сначала избил женщину, а потом задушил ее.
Совершив преступление, мужчина отправился к себе в квартиру и лег спать. А на следующий день решил избавиться от тела. Он облил квартиру пенсионерки керосином и поджег.
Расследование уголовного дела продолжается.
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