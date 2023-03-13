«Какой-то зверь с ней это сделал»: в Новосибирске убили 86-летнюю пенсионерку, а потом подожгли её квартиру

Преступник пытался скрыть убийство, устроив поджог в квартире. Фото: предоставлено Оксаной

В Новосибирске в конце прошлой недели пожарные, прибыв на вызов в квартиру на улице Терешковой, нашли там тело 86-летней пенсионерки. Как выяснилось позже — женщина была убита, а огнем преступник хотел замести следы. Он разбросал вокруг своей жертвы бумагу и поджег. Трагедия случилась рано утром 12 марта. Оксана, внучка погибшей пенсионерки, рассказала о произошедшем в соцсетях.

— Я думала, такая жестокость бывает только в самых злых фильмах, но никогда бы не думала, что такое произойдет в нашей семье, — поделилась Оксана. — Просто кто-то проник в квартиру и сделал все это. Какой-то зверь вот так жестоко поступил с нашей бабушкой.

О случившемся Оксана узнала во время занятий по фотографии. Ей позвонили из Следственного комитета, но номер был незнакомый, поэтому трубку девушка не взяла. Потом пришло СМС от следователя. Оксана тут же перезвонила. Услышав страшные новости, женщина не могла поверить в произошедшее.

— Я видела своими глазами то, что видела в самых страшных фильмах только наяву и не верю, что это произошло в нашей семье, — говорит Оксана.

Как пояснила девушка КП-Новосибирск, сейчас в обстоятельствах трагедии разбираются следователи. По ее словам, подозреваемый уже задержан.

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