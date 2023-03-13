Тело не пострадало: в Новосибирске подожгли квартиру, чтобы скрыть убийство бабушки

В Новосибирске неизвестные подожгли квартиру, чтобы скрыть убийство бабушки. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новосибирске подожгли квартиру, чтобы скрыть убийство пенсионерки. На месте работали сотрудники МЧС. Известно, что тело погибшей не пострадало.

– Поджог совершили, чтобы скрыть насильственную смерть хозяйки жилого помещения. Известно, что женщина 1937 года рождения проживала одна в двухкомнатной квартире, —пишет «Навигатор» со ссылкой на начальника отдела ГО и ЧС Юрия Перязева.

Злоумышленник, расправившийся с бабушкой, разбросал по комнате бумагу. И поджег ее. Вероятно, он надеялся обставить все так, будто пенсионерка погибла в окне. По факту ЧП уже возбудили уголовное дело.

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