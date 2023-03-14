Прокуратура разберется в причинах срыва контракта по ремонту лестницы на Речном вокзале в Новосибирске

В Новосибирске прокуратура разберется, что не так с контрактом по ремонту лестницы на Речном вокзале. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новосибирске прокуратура Октябрьского района начала проверку после начала расторжения контракта между мэрией и подрядчиком, который должен был отремонтировать лестницу на Речном вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Подрядчиком выступала компания «Галактика», но рабочие дважды не уложились в сдвигаемые сроки. Сейчас лестница закрыта для прохода.

Прокуратура проверит, соблюдали ли обе стороны закон при заключении контракта, а также были ли обеспечены требования безопасности в период ремонта лестницы. После проверки в прокуратуре примут соответствующие меры.

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