Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком, который так и не отремонтировал разбитую лестницу на Речном вокзале

Изначально компания должна была сдать объект до конца 2022 года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

История с разбитой лестницей на Речном вокзале, которую не могут отремонтировать несколько месяцев, получила новый виток. Мэрия Новосибирска приняла решение расторгнуть контракт с подрядчиком.

Подрядчиком до недавнего времени выступала компания «Галактика». Изначально она должна была сдать объект до конца 2022 года. В эти сроки рабочие не уложились. После этого мэр города Анатолий Локоть пообещал, что работы завершат в феврале.

− В понедельник, 13 марта, начата процедура расторжения контракта между фирмой и МКУ «ДЭУ-1». Решение об этом объяснили неисполнением условий со стороны подрядчика, − пишет «Царьград Новосибирск».

Теперь муниципалитет намерен подать заявку в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области. Цель – внести компанию в список недобросовестных подрядчиков.

Также мэрия направила жалобу в региональную прокуратуру. Пока проход по лестнице закрыт.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию

Редакция (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03

Почта kp.nsk@phkp.ru

ВКонтакте Одноклассники Твиттер

Также наши сообщества есть в Телеграм и Viber