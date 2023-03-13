Мэрия Новосибирска расторгла контракт с подрядчиком, который так и не отремонтировал разбитую лестницу на Речном вокзале

Изначально компания должна была сдать объект до конца 2022 года.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
История с разбитой лестницей на Речном вокзале, которую не могут отремонтировать несколько месяцев, получила новый виток. Мэрия Новосибирска приняла решение расторгнуть контракт с подрядчиком.
Подрядчиком до недавнего времени выступала компания «Галактика». Изначально она должна была сдать объект до конца 2022 года. В эти сроки рабочие не уложились. После этого мэр города Анатолий Локоть пообещал, что работы завершат в феврале.
− В понедельник, 13 марта, начата процедура расторжения контракта между фирмой и МКУ «ДЭУ-1». Решение об этом объяснили неисполнением условий со стороны подрядчика, − пишет «Царьград Новосибирск».
Теперь муниципалитет намерен подать заявку в Управление Федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области. Цель – внести компанию в список недобросовестных подрядчиков.
Также мэрия направила жалобу в региональную прокуратуру. Пока проход по лестнице закрыт.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию
Редакция (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp 8-923-145-11-03
Почта kp.nsk@phkp.ru
ВКонтакте Одноклассники Твиттер