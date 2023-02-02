Разбитую лестницу на Речном вокзале в Новосибирске отремонтируют в феврале

Мэрия проконтролирует ход ремонта. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опасную лестницу, ведущую к станции метро «Речной вокзал» и ж/д платформе со стороны улицы Восход, отремонтируют в феврале. Об этом в ходе пресс-конференции 2 февраля сообщил мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

Изначально подрядчик должен был сдать объект до конца 2022 года. Потом сроки снова перенесли.

− К сожалению, подрядчик не выполнил своих обязательств. Мы ожидаем, что он в феврале закончит ремонтные работы. Без штрафных санкций не обойдется, поскольку сроки сорваны, − подчеркнул Анатолий Локоть.

Мэрия будет контролировать ход ремонта.

Ранее местные жители неоднократно жаловались на состоянии лестницы. Спуск там был опасным: разбитые и раскрошенные ступени, местами отвалилась облицовочная плитка.

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